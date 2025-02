Juventusnews24.com - Brambilla dopo Potenza Juventus Next Gen: «Non so se il risultato di questa partita sia giusto. Potevamo gestire meglio queste situazioni ma…»

di RedazioneNews24Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconeroil matchMisterha parlatoil pareggio diGen: le sue dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club bianconero.PAROLE – «Non so se ildisia. Penso che noi siamo stati bravi a prendere in mano la gara, ma ci è mancata un po’ di qualità negli ultimi sedici metri. Chiaramente, poi, una volta incassata la rete in contropiede abbiamo prima di tutto pensato a non perdere questo incontro e ci siamo riusciti. Questo pareggio ci serve per prolungare la nostra striscia di imbattibilità. Ilè una squadra riconoscibile per il modo in cui gioca, ce lo aspettavamo così. Noi abbiamo preparato molto benegara e, infatti, il nostro approccio al match è stato ottimo, come tutto il primo tempo che io reputo uno dei migliori, se non il migliore, da quando sono tornato ad allenaresquadra.