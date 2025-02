Puntomagazine.it - Bradisismo, Pozzuoli domani scuole chiuse

Leggi su Puntomagazine.it

La decisione presa per motivi precauzionali e al solo scopo di fare un controllo doveroso alle strutture dopo lo sciame sismico di questi giorniDopo lo sciame sismico che in queste ore sta interessando i Campi Flegrei in particolare la zona diil primo cittadino Manzoni ha deciso di chiude leper17 febbraio. Ricordiamo che l’evento di maggiore intensità registrato è stato di circa 3.9 gradi. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppiL'articoloproviene da Punto! - Il web magazine.