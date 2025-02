Sololaroma.it - Bove a Sanremo: “Mi sento vuoto senza calcio. L’affetto ricevuto mi ha emozionato”

Dal palco dell’Ariston, nel corso della finale del Festival di, Edoardoha raccontato quella che è stata la sua esperienza a causa del malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter. Dallo scorso 2 dicembre la vita del centrocampista viola, cresciuto nelle giovanili della Roma, è cambiata, in attesa di capire quando potrà tornare a giocare.Le parole diQueste le parole del classe 2002, apparso piuttosto: “Sto vivendo questa esperienza in un modo particolare con alti e bassi. Perché ilè la mia forma di espressione edi esso non milo stesso, come se mancasse qualcosa. Come per un cantante la voce e può essere paragonato a una persona che perde un grande amore. Miun po’ incompleto, un po’. Serve tempo e coraggio. Mi sto facendo aiutare per proseguire, ho iniziato un percorso di analisi su me stesso.