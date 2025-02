Spazionapoli.it - Bove a Sanremo, l’annuncio doloroso: “Sto facendo un nuovo percorso”

Il centrocampista della Fiorentina Edoardoracconta il suo dolore e l’esperienza post maloreIl giovane giocatore della squadra viola è stato invitato all’Ariston da Carlo Conti per testimoniare e raccontare la sua storia dopo il malore improvviso del 1 dicembre 2024.Edoardo, infatti, è stato vittima di un arresto cardiaco in Fiorentina-Inter dopo appena un quarto d’ora di gioco. Il giocatore è stato prontamente soccorso, senza il quale non sarebbe riuscito a sopravvivere. Subito dopo il primo intervento dello staff sanitario, di infermieri e medici presenti al Franchi, è stato portato d’urgenza in ospedale ed è stato ricoverato per qualche giorno in terapia intensiva.Una volta compreso il problema,è stato sottoposto ad un intervento per l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo, motivo per il quale non può scendere in campo in Italia a livello agonistico.