Botte e speronamenti dopo la rissa alle nozze Torino sotto scacco dei rom | cosa sta succedendo

«Giornogiorno la situazione diventa sempre più calda e, purtroppo, gli unici che ne stanno facendo le spese sono coloro che risiedono nei complessi, terrorizzati, non sicuri neanche nelle loro stesse abitazioni». È un grido d'allarme, quello di Fratelli d'Italia a. Ma è anche un campanello per una città che, da giorni, è tenuta inda una faida tra alcune famiglie di origini rom che sta seminando il terrore nell'area nord del capoluogo piemontese., fiamme, addirittura un tentato omicidio. Veicoli danneggiati e un furgone incendiato. Sono solo gli ultimi episodi (andati in scena tra venerdì pomeriggio e sabato, cioè ieri, mattina) di una tensione che in realtà si protrae da mesi: e che proprio nelle scorse ore avrebbe dovuto chetarsi con una festa di matrimonio il quale, nelle intenzioni, doveva riavvicinare le due fazioni e che, invece, si è tramutato nell'ennesima violenza per strada.