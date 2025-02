Ilgiorno.it - Botte e minacce alla moglie. Allontanato dalla famiglia

(Cremona)Maltrattava e picchiava laanche davanti ai figli piccoli. Un 34enne straniero, pregiudicato, è stato rintracciato dai carabinieri che gli hanno comunicato l’ordine del giudice secondo cui non poteva più avvicinarsisua. In più al 34enne è stato applicato un braccialetto elettronico. Se si avvicineràa meno di 500 metri, sarà arrestato. La misura è stata decisa dal giudice dopo che a dicembre la donna, dopo essere stata aggredita e minacciata di morte era stata costretta a chiedere l’intervento dei carabinieri e si era poi deciso, vista la situazione pericolosa, il suo trasferimento in una struttura protetta. Il provvedimento era però risultato inefficace e per convincere l’uomo a desistere dai tentativi di avvicinamentodonna il magistrato ha inasprito le misure.