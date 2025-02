Ilfattoquotidiano.it - Botte da orbi in Canada-Usa: tre risse in 9 secondi. Le tensioni politiche esplodono durante il match di hockey – Video

Quello che doveva essere un sempliceditrae Usa si è trasformato in un qualcosa di simile a una resa dei conti sul ghiaccio di questioni geo. Via le protezioni, su la guardia e cazzotti a più non posso, proprio come in un tipico film con Steven Seagal. Sono ben tre lescoppiate in appena 9di. In pratica neanche il tempo di mettere il disco in gioco che i giocatori se le stavano già dando di santa ragione. Quello che è andato in scena al Belle Centre di Montreal è un copione figlio dellescoppiate quando il neo Presidente degli Usa, Donald Trump, si è detto tentato dall’imposizione di tariffe sulle merci importate dai vicini nord-americani a meno che non prendano in considerazione la sua offerta: inglobare ilnegli Usa, facendolo diventare il 51esimo Stato sotto la bandiera a stelle e strisce.