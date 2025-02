Ilgiorno.it - Bormio, la pista di atletica sarà rifatta: costo un milione e 260mila euro

(Sondrio), 16 febbraio 2025 – Ad aprile incominceranno i lavori per rifare lad’e consegnare a, località turistica che da sempre punta sullo sport e che ospita da anni ritiri sportivi ed eventi di altissimo livello, una struttura all’avanguardia (termine dei cantieri previsto per l’autunno). Un anello da 400 metri a sei corsie, pedane per i salti e spazi per i lanci a comporre un impianto polivalente con tutti i requisiti per ottenere l’omologazione della Fidal, perfetto per allenamenti e competizioni di carattere locale e in grado di ospitare meeting di livello regionale e nazionale. I l progetto per il rifacimento delladidel campo sportivo comunale è stato presentato venerdì sera nella Sala congressi diTerme. “Questo è un momento importante per la comunità di- ha evidenziato in apertura di serata il sindaco Silvia Cavazzi -: finalmente possiamo portare a compimento un’opera programmata e progettata dalla precedente amministrazione comunale.