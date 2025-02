Lanazione.it - Boom settimane bianche, Abetone “le prenotazioni volano”

Leggi su Lanazione.it

Montagna Pistoiese, 16 febbraio 2025 – Le condizioni climatiche favorevoli spingono il mese di febbraio – il classico appuntamento per la settimana bianca – sulla Montagna pistoiese. La neve caduta anche negli ultimi giorni, e le prossime previsioni che indicano la presenza costante del manto, sostengono il lavoro delle strutture ricettive e di tutto il comparto. Lo dice Confcommercio, dopo aver ascoltato direttamente le attività associate in quota. «Il meteo – spiega Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi – ci consente di programmare con fiducia la chiusura di febbraio, perché grazie alla neve la presenza sciistica è costante. Inoltre, ci sono i musei aperti ed i borghi storici da visitare. Chi viene qua, solitamente per lo spazio di due-tre giorni, può prepararsi a vivere un’esperienza davvero completa».