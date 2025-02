Quotidiano.net - Boom delle aste online in Italia: collezionismo tra orologi, carte Pokémon e Lancia Delta di Baggio

da collezione e vini rari, ma anche e soprattuttodei pokemon e manga, fino ad arrivare ad un Banksy e allaposseduta da Roberto. Glini ricorrono sempre di più alleon line per fare acquisti che arricchiscono le proprie collezioni o che rappresentano vere e proprie rarità. E per le quali talvolta non si guarda a spese. Così sono così passati di mano anche laappartenuta al campione di calcio 'Codino' Roberto, venduta per 230mila euro, il prezzo più alto pagato da unno nel 2024, e una Cleopatra dipinta da Artemisia Gentileschi, aggiudicata per 45mila euro. Allo stesso prezzo, 45mila euro, è stata acquistata una chitarra Gibson 'Lucille' regalata da B.B King a Papa Giovanni Paolo II mentre ha fruttato 14.500 euro al proprietario la vendita dell'opera 'Rodeo Girl' realizzata e firmata da Banksy.