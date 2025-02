Zonawrestling.net - Booker T critica la AEW:”Senza giovani talenti, il futuro è incerto”

T non è uno che addolcisce le cose, e quando si tratta della visione a lungo termine della AEW, il WWE Hall of Famer ha un messaggio forte: pensate alo rischiate di perdere tutto.In una recente intervista con Alfred Konuwa di Forbes, aT è stato chiesto dell’affidamento della AEW sulle star veterane, mentre la WWE continua a espandere il suo developmental system con diversi programmi come NXT, LFG, il programma NIL ed Evolve. Mentre la WWE investe suiper alimentare la prossima generazione, AEW sembra puntare sui nomi del passato:“È difficile per me dire cosa dovrebbero fare” ha detto. “Posso dirvi che, quando ero in WCW, tutto sembrava andare bene e tutti pensavano che fosse tutto perfetto solo perché eravamo in televisione. Ma come potrebbe succedere a loro, un giorno potresti svegliarti e scoprire che tutto è finito.