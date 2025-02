Juventusnews24.com - Bonansea a Sky: «Quei due gol ci hanno tagliato le gambe, poi è uscito il nostro carattere. Ritorno? Mi aspetto questo»

di Redazione JuventusNews24a Sky Sport: le dichiarazioni dell'attaccante della Juventus Women dopo la vittoria contro la Fiorentina. Cosa ha dettoBarbaraha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida tra Juventus Women e Fiorentina. Le sue dichiarazioni.PARTITA – «È stata una bella partita con tante ripartenze, abbiamo segnato subito però poi abbiamo perso le distanze e cipunite. Poi abbiamo iniziato a giocare meglio e abbiamo meritato dopo aver aggredito forte»GOL – «Prendere due gol in 55 minuti ci ha un po'lema ci siamo riunite e poi abbiamo avuto le occasioni per buttarla dentro. Èfuori il».FIORENTINA – «Miuna squadra agguerrita, la Fiorentina verrà a Biella per provare ad andare avanti».