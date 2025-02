Ilveggente.it - Bomba Djokovic, rivelazione sconcertante: stavolta è troppo

Novak, la smentita è arrivata addirittura prima del previsto: sono rimasti tutti senza parole, ma non c’è nulla di cui stupirsi.Ha giocato un set, uno soltanto. Dopodiché, ha deciso di stringere la mano al suo avversario e di “regalargli”, di fatto, l’accesso alla finale degli Australian Open. Novaknon avrebbe potuto fare altrimenti, dal momento che il dolore alla gamba sinistra non gli ha permesso, pur, di portare a termine la partita e di accedere all’ultimo step del primo Slam dell’anno.(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ci saremmo aspettati che si riprendesse tanto velocemente, eppure eccolo di nuovo qui, pronto a battersi per un nuovo titolo. Nole tornerà in campo a Doha, negli Emirati Arabi, in un torneo di categoria 500 la cui entry list non ha niente da invidiare a quella di un Masters 1000 o di un Major.