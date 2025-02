Calciomercato.it - Bomba da tre punti di Soulè, la Roma passa a Parma e sale ancora

L’argentino regala una vittoria pesante allagrazie a una perla su calcio di punizione: secondo successo di fila per gli uomini di RanieriLaprosegue nella sua striscia di risultati positivi e provaa risalire in classifica, ottenendo una vittoria anche a. Gara non facile specialmente in avvio per i giallorossi, che però trovano la rete della vittoria grazie a una prodezza su punizione di Matias, beneficiando per il resto della gara della superiorità numerica per l’espulsione di Leoni.da tredi, la– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La partita inizia su ritmi piuttosto bassi,poco brillante eche si fa preferire per maggiore efficacia della manovra. In ripartenza, i gialloblù creano qualche grattacapo, con Bonny che ha un paio di buone opportunità ma non riesce a capitalizzarle.