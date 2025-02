Ilfogliettone.it - Bollo auto, il Governo ha cancellato le agevolazioni per tutti: se non lo paghi adesso ti arriva la mazzata

Cancellate lepreviste, mano pesante delle istituzioni su chi non paga il. Tutto quello che devi sapere. Il, o tassamobilistica, è un tributo che grava sui proprietari di veicoli a motore e rappresenta una delle voci di spesa più note per glimobilisti italiani. Storicamente concepito come una tassa di possesso, ilnegli ultimi anni ha subito diverse evoluzioni, sia in termini di calcolo che di finalità.Inizialmente legato principalmente alla potenza del motore, oggi il calcolo deltiene conto anche di altri fattori, come la classe ambientale del veicolo, premiando così lemeno inquinanti. Questa evoluzione è in linea con le politiche europee volte a incentivare l’utilizzo di veicoli a basse emissioni.Il ricavato delviene destinato alle Regioni, che lo utilizzano principalmente per finanziare interventi nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile.