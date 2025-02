BKFC presentata la tappa di Firenze del 26 aprile McGregor | Italia è casa dei combattenti

Leggi su Sportface.it

Sale l’attesa per il grande appuntamento del 26prossimo, che vedrà il Bare Knuckle Fighting Championship () approdare in. In particolare, la promotion americana, fondata nel 2018 a Philadelphia, che propone solo incontri di combattimento a mani nude, farà, al Palazzo Wanny. La lega, che sta crescendo in maniera sempre più importante anche fuori dal Nordamerica, tanto da aver allestito anche uno spettacolo a Marbella in Spagna, vede anche la partecipazione di Conor. L’irlandese, che è uno dei fighter più famosi al mondo, è il partner ufficiale di questa promotion fondata da David Feldman.E tanti sono anche i nomi di spessore presenti oggi aper la conferenza di presentazione dell’evento. A fare gli onori diin platea sono stati l’assessora allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di, Letizia Perini, e Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico Fiorentino.