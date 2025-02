Bimba sbranata nel letto da pit bull

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.10 Una bambina di 9 mesi è mortada un pit, ad Acerra, Napoli, la notte scorsa. Il padre ha riferito alla Polizia di aver trovato la piccola nel suoin una pozza di sangue,dal cane. Portata al Pronto soccorso con lesioni a viso e capo, i medici non hanno potuto far nulla per la. Al momento della tragedia in casa c'era solo il padre, che dormiva; la mamma era al lavoro.I genitori sono sotto shock.Il cane è stato preso dal Servizio Veterinario della Asl. In corso accertamenti.