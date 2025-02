Anteprima24.it - Bimba sbranata da un pitbull: la rabbia per una tragedia che poteva essere evitata

Tempo di lettura: 2 minutiUnache. Ne sono convinti i residenti del quartiere dove viveva la piccola Giulia, ladi nove mesinella notte dal pitt bull di famiglia ad Acerra, nel napoletano. Secondo quanto raccontano i residenti della zona, infatti, il cane la scorsa estate sarebbe scappato dall’appartamento dove era custodito dalla famiglia della piccola, ed avrebbe aggredito un altro cane che passeggiava nel rione in compagnia di una dog sitter. “Tutti dicevano che il padrone doveva farlo chiudere perché era pericoloso – raccontano alcune donne – ma non hanno capito. Sono brave persone, due lavoratori, la mamma della piccola lavora in una pizzeria, lui è barista. Non hanno capito che quel canefare del male alle persone e soprattutto ai bambini, compresa la loro piccina.