Liberoquotidiano.it - Bimba di 9 mesi azzannata e ammazzata dal pitbull: choc, dov'era il padre quando il cane ha attaccato

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tragedia in Campania.di 9e uccisa daldi famiglia in provincia di Napoli: ilè stato affidato al personale veterinario dell'Asl in attesa degli accertamenti. Era da sola in casa con ilad Acerra, la piccola che è stata ritrovata con ferite alla testa, al volto e agli arti e che è morta presso la clinica Villa dei Fiori nella tarda serata di ieri. Poco prima della mezzanotte, è stato ila tentare la corsa disperata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Acerra che hanno avviato le indagini. A coordinare l'inchiesta è la Procura di Nola, poiché i fatti si sono verificati all'interno di un appartamento proprio ad Acerra. Nel frattempo, sono già stati ascoltati entrambi i genitori delladi 9e uccisa in casa daldi famiglia.