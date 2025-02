Zonawrestling.net - Bill Apter:”Non so se Jey Uso arriverà a WrestleMania”

Jey Uso ha vinto la Royal Rumble Match 2025, guadagnandosi un incontro per il titolo contro Gunther per il World Heavyweight Championship. Tuttavia, c’è chi sostiene che potrebbe non arrivare nemmeno a, e la WWE potrebbe decidere di escluderlo dall’incontro e assegnarlo a qualcun altro.L’Hall of Famer della NWA,, è stato ospite dell’ultima edizione di Sportskeeda’s Smack Talk. Durante la discussione, si è parlato di vari argomenti, tra cui il match titolato di Jey aha dichiarato di ritenere che la star nonall’evento.John Cena al posto di Jey Uso? Clamoroso scenario per il titolo mondiale aSecondo, Jey potrebbe essere escluso dal match a causa di un attacco, e John Cena lo sostituirebbe nell’incontro per il titolo mondiale.