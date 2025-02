Trevisotoday.it - Bilancio dei controlli dei carabinieri: denuciato un ubriaco, segnalati alla Prefettura tre giovani in possesso di droga

Leggi su Trevisotoday.it

Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio idella Compagnia di Montebelluna hanno denunciato a piede libero un 55enne residente a Montebelluna per guida in stato di ebbrezza e un 18enne residente a Pederobba per ildi un.