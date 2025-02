Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Inseguimento femminile. Tre medaglie azzurre, tutte in rimonta!

Domenica 16 febbraio, il programma deididiprevede la bellezza di due gare. È, infatti, il momento degli inseguimenti. La giornata sarà aperta da quello, che avrà inizio all’ora di pranzo. Gli uomini scenderanno invece in pista poche ore dopo.Il format assegnerà il proprio XXIII titolo iridato, essendo stato inserito nel calendario deia partire dall’edizione 1997. Inoltre, nel marzo del 1998, il pursuit della tappa di Coppa del Mondo di Pokljuka ebbe valenza iridata. All’epoca, la competizione non faceva ancora parte della famiglia olimpica, ma si decise di avere comunque una prova in cui conferire, seppur di altra fattura.Come nota storica, bisogna ricordare che un(quello dei2003) rappresenta l’unico caso mai verificatosi di oro ex aequo.