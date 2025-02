Biathlon | Lisa Vittozzi torna alle gare nella Gran Fondo Val Casies

Leggi su Sportface.it

. La stella delitaliano ha partecipato alla 41ª edizione dellaVal, gara locale con fondisti arrivati da ben 38 nazioni diverse, che ha visto Ilona Plechacova e Matteo Tanel avere la meglio30 km e Cristina Pittin e Mikael Abram spuntarla42 km.sta gradualmentendo in condizione dopo aver annunciato a gennaio l’assenza prolungata per tutta la stagione di Coppa del Mondo di.I problemi alla schiena e la decisione di chiudere anticipatamente il 2025La vincitrice della Coppa del mondo di2023/2024 aveva saltato tutta la prima parte di stagione a causa di diversi problemi alla schiena. Mesi difficili per, che sembrava essere sulla via del rientro intorno all’inizio dell’anno nuovo. “Sono stata assente per un po’ di tempo.