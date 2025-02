Nerdpool.it - Biancaneve: il nuovo spot in italiano del live-action Disney

In occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2025,ha svelato unteaser trailer indi, ilin arrivo al cinema dal 20 Marzo.Ecco ilvideo: film vede Rachel Zegler (West Side Story) nel ruolo della protagonista e Gal Gadot (Wonder Woman) nei panni della matrigna, la Regina Cattiva. La magica avventura ripercorre la storia senza tempo con gli amati personaggi Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo.Il filmè diretto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man) e prodotto da Marc Platt (La Sirenetta) e Jared LeBoff (La Ragazza del Treno), con Callum McDougall (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo di produttore esecutivo, e presenta nuove canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul (Caro Evan Hansen).