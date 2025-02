Ilgiorno.it - Berio e la Sequenza VIII: "Il mio debito col violino"

Nel centenario della nascita di Lucianoe a dodici anni di distanza dall’esecuzione integrale delle sue “Sequenze“ a cura dei solisti di Divertimento Ensemble (nella foto), l’omaggio di Sandro Gorli e dei suoi musicisti al maestro, in collaborazione con il Centro Studi Luciano, riparte proprio da quelle composizioni. E dopo quella inaugurale, per violoncello, oggi alle 11 in Conservatorio tocca a Lorenzo Gorli con la "per", composta danel 1976 per Carlo Chiarappa. Si tratta di un "Happy Music", appuntamento in cui al concerto si abbina un incontro tra musicisti e pubblico con la partecipazione di studiosi del Centro, oggi in particolare la musicologa Vincenzina Caterina Ottomano. Scrivevache "comporreè stato per me come pagare unpersonale al, che considero uno degli strumenti più complessi e sottili che vi siano.