Juventusnews24.com - Bergomi sull’esclusione di Locatelli: «Lui e Gatti sono l’anima di questa Juve. Mi spiego così la scelta di Thiago Motta»

di Redazione Juventus News24, a Sky Sport, ha presentato il derby d'Italia Juventus-Inter: le dichiarazioni dell'ex difensore nerazzurro

Nel pre-partita di Juventus-Inter, il derby d'Italia di ritorno valido per la giornata 25ª di Serie A, Giuseppe Bergomi ha parlato a Sky Sport.

BERGOMI – «Il centrocampo dell'Inter palleggia molto bene, mentre la Juventus con Koopmeiners, Thuram, McKennie, prova a non subire il palleggio e recuperare il pallone con fisicità. Koopmeiners se si abbassa secondo me diventa più determinante. Mancherà Locatelli, ma forse Thiago Motta pensa al PSV. Insieme a Gatti è l'anima di questa squadra, può sbagliare la prestazione ma c'è sempre».