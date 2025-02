Ilgiorno.it - Bergamo, incidente sulla Statale 42: morti Leonardo Longaretti, figlio del vicesindaco di Gorlago, e Bel Gassem Jandaoui

Alba tragica sabato mattina42 all’altezza di Albano Sant’Alessandro, dove un’auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un terribile. Pesante il bilancio: due, entrambi residenti a. Si tratta di, 24 anni,deldi, e Bel, 56 anni, ambulante di origini marocchine.//ALL'ALBA A BRUSAPORTOSS42, DUE//FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Lo schianto, un frontale, intorno alle 5.30 all’altezza del bivio che porta in Val Camonica. Secondo una prima ricostruzione,stava tornando a casa dopo una serata in compagnia di amici a bordo di una Cinquecento XL. Studente di Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, stava svolgendo gli ultimi esami e proprio venerdì ne aveva sostenuto uno.