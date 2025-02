Thesocialpost.it - Bergamo, incidente Statale 42: morti il figlio del vicesindaco di Gorlago, Leonardo Longaretti e Bel Gassem Jandaoui

Una mattina tragica quella di sabato sulla42, nei pressi di Albano Sant’Alessandro, dove un violento scontro tra un’auto e un furgone è costato la vita a due persone, entrambe residenti a. Le vittime sono, 24 anni,deldel paese, e Bel, 56 anni, ambulante di origini marocchine.L’impatto, avvenuto intorno alle 5.30 all’altezza del bivio per la Val Camonica, è stato frontale. Secondo le prime ricostruzioni,stava tornando a casa dopo una serata con amici a bordo della sua Cinquecento XL. Studente di Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, aveva da poco sostenuto un esame e si era concesso una cena prima di rientrare dalla famiglia. Bel, invece, si era appena messo in viaggio con il suo furgone Mercedes, diretto a Treviglio per lavorare al mercato.