Benfica-Monaco | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno del playoff di Champions League 2024/2025. Forti del minimo vantaggio acquisito all’andata, i lusitani dovranno resistere agli assalti dei francesi.si giocherà martedì 18 febbraio 2025 alle ore 21 presso l’Estadio do Sl: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl vantaggio maturato all’andata non lascia tranquilli i lusitani, specie dopo le difficoltà incontrate nel girone unico. La squadra di Lage ha ottenuto il pass per il playoff soltanto all’ultima giornata dopo la vittoria contro la Juventus, prima della quale c’erano state soltanto una vittoria, e poi sconfitte e pareggi. In campionato c’è ancora possibilità di insidiare lo Sporting capolista.I francese hanno totalizzato gli stessi punti dei lusitani nel girone unico e con lo scontro diretto a sfavore.