Anteprima24.it - Benevento, sabato convegno sul Parco delle Streghe

Tempo di lettura: 2 minuti22 febbraio 2025 con inizio alle ore 9 presso l’Università Giustino Fortunato diè in programma unsul progetto deldi.Il, primo di una serie, è di alto valore culturale e scientifico e mira ad approfondire il patrimonio storico e antropologico del Sannio, indagando il tema della stregoneria e del folklore locale, con l’obiettivo di promuovere la realizzazione deldi.Ilvuole essere risorsa culturale e turistica, luogo di dialogo e inclusione, nonché volano di sviluppo per la città e l’intero Sannio.Ilvedrà la partecipazione di autorevoli studiosi e ricercatori di livello nazionale, che offriranno un’analisi approfondita della tradizione magico-religiosa del Sannio, dei processi per stregoneria e dell’immaginario popolare legato alla figura della Janara; attraverso un approccio multidisciplinare, storici, antropologi e ricercatori analizzeranno l’eredità storica della città e la sua finalizzazione a creare opportunità di sviluppo.