Bayern Monaco-Celtic | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2024/2025. Dopo il successo dell’andata i bavaresi devono difendere il risultato per approdare al turno successivo.si giocherà martedì 18 febbraio 2025 alle ore 21 presso la Football Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bavaresi non dovrebbero avere problemi ad amministrare il vantaggio acquisito all’andata, anche se la prima fase di Champions League disputata può indurre qualche dubbio. La squadra di Kompany ha si vinto cinque partite, ma è anche vero che ne ha incassate tre . Nonostante ciò però, i campioni di Germania restano sempre una corazzata che può arrivare fino in fondo e vincere il trofeo.Gli scozzesi hanno difronte a sè una montagna da scalare e sono chiamati ad una impresa per rovesciare il risultato di svantaggio.