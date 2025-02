Bayern Madrid e Napoli detenuti come PSG e Milano

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 00:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Lo spettacolo di calcio di sabato ha servito alcune grandi partite tra le migliori leghe europee.Si è svolto uno scontro di alto livello tra Bayer Leverkusen e ilMonaco, con i padroni di casa che hanno bisogno di vincere per colmare il divario ai loro rivali in cima.Il Realstava cercando di mantenere viva la loro carica in cima a Laliga contro Osasuna che ha attratto i rivali dell’Atletico l’ultima volta.I leader di Serie Ahanno viaggiato a Lazio in quello che è un test per qualsiasi squadra in Italia.Alla fine delle partite, AC Milan ha ospitato Hellas Verona e Tolosa ha affrontato Paris Saint-Germain. per vedere i risultati da tutto il continente.