Oasport.it - Basket: Trento fa la storia con la prima Coppa Italia! Milano battuta nettamente in finale

Per lavolta nella sua, la Dolomiti Energia Trentino conquista la. Le Final Eight vanno a, con l’Olimpia EA7 Emporio Armani, e con un risultato sonante: 63-79. Al di là dei punti, dei 23 di Jordan Ford, dei 14 di Quinn Ellis, dei 12 di Anthony Lamb, è Toto Forray l’uomo della, perché dal 2011 con la maglia bianconera e più di tutti il simbolo della scalata dell’Aquiladall’allora Divisione Nazionale A (l’odierna B) fino alla Serie A vera. Per l’EA7 di Messina 20 di Nikola Mirotic e 12 Zach LeDay.Primo quarto che parte col turbo per la Dolomiti Energia: subito 4-13 con un parziale di 0-11 a fortissime tinte di Ellis, Lamb, Cale e poi soprattutto Ford.reagisce con Shields e soprattutto Mirotic, ed il controparziale è di 10-0 per il vantaggio dell’EA7.