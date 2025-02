Sport.quotidiano.net - Basket Serie B: oggi alle 18. La vigilia di coach Benedetto. Adamant, si parte con Mantova: "Ora inizia un altro campionato»

un nuovo, già daabbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico".Giovanniindica la via a poche ore dall’esordio nei play-in della sua, in campo18 contro gli Stingsalla Bondi Arena. Incrocio che riporta indietro di qualche anno, con le due squadre a scontrarsi in A2, un "quasi derby" sentito da entrambe le tifo: dasi prevede l’arrivo di un folto manipolo di supporters, Ferrara risponderà con il suo solito straordinario pubblico che quest’anno, in casa, si è aggirato spesso attorno1.500 presenze. "a tutti gli effetti un mini– l’analisi di–, abbiamo visto qualcosa dei nostri avversari in questi giorni e sappiamo che per lungadella stagione sono stati primi nel loro girone.