Basket serie B Nazionale | ore 18 a Fidenza La fiducia del tecnico Andrea Costa a Fidenza Tocca a coach Vecchi

Fu contro, a fine settembre al PalaRuggi, la prima in campionato di Matteo Angori. E sarà contro, ma questa volta in trasferta, il debutto in biancorosso di Federico(palla a due alle 18, arbitri Suriano e Pulina). Se poi dovesse terminare con lo stesso esito (vittoria imolese, allora senza troppe difficoltà) lo dirà il campo sul quale ilbolognese torna dopo aver assistito dall’esterno all’ultima gara dell’Up e dopo aver preso in mano questa settimana le redini di un gruppo chiamato a ritrovare, brillantezza e, di conseguenza, anche vittorie. "È stata una settimana bella, fruttuosa – esordisce–, ho trovato una squadra ben allenata fisicamente e tecnicamente, e di questo do merito a Matteo Angori, oltre che a Villani, Castelli e Marani. Abbiamo inserito qualche piccolo adattamento, per quel che si può fare in una settimana e con una calendario intenso all’orizzonte, selezionando alcuni aspetti su cui porre maggior attenzione.