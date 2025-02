Sport.quotidiano.net - Basket Nella “Divisione regionale 1“. CmC, turno favorevole per restare agganciato dentro la griglia playoff

Dovrebbe essere una giornataper il Cmc, la quarta di ritorno del campionato di1 (girone A) di. Il calendario propone una partita casalinga (Dogali, ore 18, porte socchiuse) contro il non insuperabile Monsummano, già battutogara di andata per 73-81. La squadra di coach Michele Bertieri è reduce dal parquet di Montemurlo (seconda forza del campionato) dove a sorpresa ha conquistato due punti pesanti e importanti per il morale ma anche peragganciata alla zona. Al momento De Angeli (foto) e compagni sonola, ottavi a quota 18, a pari merito con gli Sky Walkers Lucca contro cui hanno però lo svantaggio dello scontro diretto (57-55 per i lucchesi) e a pari merito anche con Donoratico (che nel recupero infrasettimanale ha battuto i Legends Carrara) ma nei confronti del quale ha il vantaggio dello scontro diretto (61-58).