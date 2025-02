Oasport.it - Basket: Milano-Trento, Coppa Italia tra la big e la prima in classifica a Torino

Olimpia EA7 Emporio Armanicontro Dolomiti Energia Trentino: questa è la finale dellache vedremo in quel di, all’Inalpi Arena. Un ultimo atto che mette di fronte, in sostanza, la grande big per eccellenza delno recente e non solo e la capoalla pausadelle Final Eight piemontesi.In sostanza, è quel tipo di finale che, stante il tabellone, aveva i crismi dell’attesa maggiore a livello tecnico, perché per una squadra di Messina che, bene o male, sta tenendosi in corsa per i play-in (e un po’ anche per i playoff) in Europa, ce n’è una di Galbiati che, pur con l’EuroCup chiusa senza grandi squilli di tromba, inha trovato una quadra importante che le sta consentendo di guardare chiunque dall’alto in basso.In campionato l’unico precedente è andato, e molto nettamente, all’Aquila, in una giornata particolare da tutti e due i fronti.