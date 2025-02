Sport.quotidiano.net - Basket, la Pielle torna a vincere e batte Caserta 77-60

Livorno, 16 febbraio 2025 – Una prova ottima dellache disputa una buona partita sia in attacco che in difesa eper 77-60. Una gara iniziata in un clima surreale con la Curva Sud in silenzio per tutto il primo quarto, con un solo striscione esposto che recitava “10 minuti senza pressione”. Il silenzioso primo quarto è stato l’unico in cui i campani sono stati in partita, perché insieme ai tifosi è salita di tono anche la prestazione dei biancazzurri, capaci di concedere soli tre punti nel secondo quarto e creare il solco che gli ospiti non sono più stati in grado di ricucire. Nella seconda metà di gara i ragazzi di Campanella sono diventati letali anche dalla lunga distanza (18/34 a fine gara) e hanno dato il colpo di grazia a. Unica nota stonata di una serata finita in festa con cori per i nuovi arrivati Lucarelli e Klyuchnyk e per gli ex Laganà e Diouf, le 22 palle perse, troppe per una squadra di vertice.