Sport.quotidiano.net - Basket, impresa di Trento: i bianconeri battono Milano 79-63 e vincono la loro prima Coppa Italia

Torino, 16 febbraio 2025 – La Dolomiti Energiacompie una straordinariae, dopo aver eliminato Reggio Emilia e Trieste, batte l’EA7 Emporio Armani79-63 alzando al cielo ladella sua storia. La formazione di coach Paolo Galbiati – al secondo successo personale nella competizione dopo quello ottenuto al suo esordio in panchina con Torino – ha messo a segno un vero e proprio capolavoro, sovrastandosul piano dell’intensità (49-43 il computo dei rimbalzi) e facendosi trascinare da Jordan Ford, assoluto MVP della finale con 23 punti messi a referto. A dargli man forte ci hanno pensato Anthony Lamb con 12 punti e Quinn Ellis, nominato miglior giocatore della manifestazione torinese dopo aver chiuso la finale con un bottino di 14 punti. Isono partiti fortissimo, hanno saputo resistere al rientro die hanno ben presto ripreso il controllo del match per poi assestare il colpo del ko tra terzo e quarto quarto, quando si sono definitivamente sgretolate le speranze dell’Olimpia (al secondo ko in finale didopo quello dello scorso anno contro Napoli), che oggi si è affidata troppo alle individualità (tra i biancorossi si salva solo Mirotic con 20 punti all'attivo) senza trovare risposte positive ed è incappata in una vera e propria serata da dimenticare al tiro (43% da due e addirittura 1/21 nel tiro da tre).