Basket femminile Rummo corsara a Casalnuovo | si impone 36-51

Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue la striscia di vittorie consecutive per lache ottiene per l’ottava volta consecutiva i due punti sul campo. Battutacon il risultato di 36-51 sul parquet partenopeo, al termine di un match che era partito malissimo per le nostre streghe.8-0 il parziale in favore delle padrone di casa nei primi minuti, con una partenza shock per lache riesce subito a ritrovare la retta via. Il primo periodo termina sotto di 3 punti, ma nel secondo quarto arriva la rimonta ed il sorpasso decisivo: Muscetta e compagne alzano i giri in difesa e volano in contropiede, andando all’intervallo lungo sul 19-25.Così come nel primo tempo, parte meglio, ma le sannite tengono botta ed incrementano il vantaggio nell’ultimo periodo, chiudendo sul +15 finale.