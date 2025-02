Oasport.it - Basket femminile: 16a Coppa Italia per Schio, Venezia battuta in una finale a basso punteggio

Leggi su Oasport.it

Il Famila Wubervince per la sedicesima volta nella propria storia lain unaa bassissimol’Umana Reyer, superata con ildi 45-54 per buona misura in virtù dei 17 punti dell’accoppiata Ivana Dojkic-Olbis Andrè; per la Reyer nessuna in doppia cifra e Dragana Stankovic sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi (similmente ad Awak Kuier: 8-10).Primi minuti ad altissima dose di equilibrio e anche con pochi canestri: dopo cinque minuti si è sul 6-6 anche perché, nei fatti, la lotta è Andre contro Kuier rispetto a tutto il resto dei roster. Dall’8-8 qualcosa si muove, e lo fa per merito prima di Dojkic e poi di Verona, in una situazione nella quale i canestri faticano ancora più di tanto ad arrivare, tant’è che dopo 10? è 8-14.