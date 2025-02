.com - Basket B nazionale / La Ristopro stecca lo scontro diretto: vince Sant’Antimo 63-68

Un primo tempo da incubo dei cartai, fischiati all’intervallo. Dal 27-47 la rimonta si ferma a -5 e la Malvinal PalaChemibaCERRETO D’ESI, 16 febbraio 2025 – Una bruttaperde la terza partita consecutiva. Al PalaChemiba passae Fabriano inizia male il ciclo determinante di partite in chiave-salvezza, con cinque impegni in quindici giorni. La squadra di Niccolai fa scena muta nei primi due quarti, concludendoli con un eloquente 0-52 di valutazione fra le due squadre e il 20-37 sul tabellone che fa scatenare i legittimi fischi del pubblico.Il sufficiente debutto di Hadzic, 10 punti con 4/11 al tiro e 7 rimbalzi, non aiuta una Fabriano smarrita e in crisi offensiva come in casa si era visto solo nel derby contro Jesi. Il break partenopeo di 4-16 in un secondo quarto da dimenticare per i cartai fa scappare via la squadra di Gandini, che ritocca il massimo vantaggio con Lenti e Jurcek 27-47 al 25’.