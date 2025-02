Ilnapolista.it - Bari, Dorval ancora vittima di insulti razzisti: «Vazquez gli ha detto negro di m.»

didurante-Cremonese. Questa volta però l’insulto arriva da chi dovrebbe promuovere i valori dello sport. È stato l’allenatore del, Moreno Longo, a raccontare cosa è successo. Pare che il centrocampista della Cremonese Franco, ex compagno di gol di Dybala al Palermo, abbia apostrofato l’avversario in maniera decisamente razzista.deldi razzismoRicostruisce quanto accaduto la Repubblica:“Un nuovo brutto episodio di razzismo ha caratterizzato la 26/a giornata di serie B. Protagonistal’algerino Mehdi, esterno del, che nel finale della sfida al S. Nicola con la Cremonese (1-1), durante un parapiglia è stato insultato dall’attaccante argentino dei grigiorossi Franco, che era seduto in panchina dopo essere stato sostituito all’intervallo, ed è uscito dal campo in lacrime.