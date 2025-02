Donnapop.it - Barbara D’Urso ha lanciato una bella frecciatina a Carlo Conti? Ecco quello che ha fatto

Leggi su Donnapop.it

via Instagram hasapere di essere pronta per il Festival di Sanremo, ma le sue parole sono suonate come unaper il conduttore. Perché?Il Festival è da sempre seguitissimo da milioni di italiani e – fra questi – ci sono anche i personaggi della televisione. Poco prima che andasse in onda il primo appuntamento settimanale con il Teatro Ariston, l’ex conduttrice Mediaset ha condiviso su Instagram un video che hamolto discutere.Come sappiamo, in passato – quandoha detto addio alla rete di Pier Silvio Berlusconi – si è parlato a lungo della possibilità di vederla al Festival di Sanremo. Nonostante il tanto parlare, però, niente di tutto questo si è avverato e la showgirl non è stata chiamata fra i co-conduttori della kermesse.