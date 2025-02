Ilgiorno.it - Bar senza bagno disabili? Sì, perché è piccolo. La decisione del Tar

Milano – Il titolare di un bar che prepara solo caffè e paniniservizio al tavolo può non predisporre unper, a meno che la superficie complessiva non superi i 250 metri quadrati. Il concetto è stato ribadito ieri dal Tar, che ha accolto il ricorso di una società cui fa capo un esercizio commerciale di corso Magenta. Il 23 gennaio 2023, l’azienda ha depositato in Comune una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per “lo svolgimento dell’attività di conduzione di un pubblico esercizio destinato alla somministrazione al pubblico di bevande, dolciumi e spuntini (bar-caffè)”. Otto mesi dopo, l’amministrazione ha imposto lo stop, ritenendo “che il servizio igienico destinato alla clientela” non fosse conforme alla normativa: in particolare, i tecnici hanno rilevato che ilnon era accessibili aie non rispettava “i criteri di sorvegliabilità esterna poiché collocato nel cortile condominiale”.