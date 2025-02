Anteprima24.it - Banda tenta furto con persone in casa: le urla li allontanano

Tempo di lettura: < 1 minutoNon si arresta l’allarme furti in provincia di Avellino. L’ennesimo caso viene segnalato dal Comune di Solofra dove i malvimenti hannoto di intrufolarsi in un’abitazione privata mentre gli inquilini erano dentro e si apprestavano a cenare.La denuncia arriva direttamente da una donna attraverso i canali social: “Hannoto di entrare innostra con noi internamente, forzando la serratura ma fortunatamente in un nano secondo, sentendo l’abbaio della mia cagnolina e le mie, sono scappati via.Abiamo segnalato il tutto alla Caserma dei carabinieri di Solofra,facendo arrivare una pattuglia per tutelare la.Attenzione stanno continuando non si sono fermati, allertate il 112 pere situazioni sospette. Solofra è sotto mirino dai ladri”.