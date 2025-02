Quifinanza.it - Bancomat verso l’estinzione, impronte digitali e riconoscimento facciale per prelevare

In diverse zone d’Italia gli sportellistanno diventando sempre più un miraggio, ma nei prossimi anni sono destinati a una rivoluzione che cambierà il modo in cui siamo abituati a. Lo sviluppo tecnologico porterà alla trasformazione degli Atm attrail sistema Nfc (Near Field Communication), lo stesso utilizzato per i pagamentitramite smartphone, sancendo via via la scomparsa della carta anche per l’erogazione del contante.Gli sportelli già oggi in grado di fornire una gamma di servizi molto più ampio del semplice prelievo di soldi, saranno integrati con software intelligenti capaci di rendere le operazioni più rapide e sicure, oltre a offrire ulteriori funzionalità.La desertificazione bancariaLa rivoluzione degli sportelli Atm può essere considerato uno degli aspetti della sempre maggiore diffusione dello smart banking, che sta portando sempre più istituti di credito a chiudere filiali e punti di prelievo sul territorio.