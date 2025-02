Lanazione.it - Bagarre verso le elezioni regionali. Fdi fa quadrato attorno a Tomasi: "Il nostro candidato rimane lui"

Per Fratelli d’Italia la nomina, da parte della Lega, di un proprioalla presidenza della Regione Toscana, nella persona di Elena Meini, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio mentre il partito della Meloni stava celebrando a Pistoia il proprio congresso comunale. "Il nome forte per noi– ha affermato il senatore Patrizio La Pietra –. È legittimo che ogni partito della coalizione possa esprimere un proprio, dopodiché credo che ci sia Il buon senso da parte di tutti di mettersi intorno a un tavolo e scegliere la persona che ha più possibilità di vittoria, al di là delle bandierine. Per noifisso ilAlessandro, perché riteniamo che sia il migliore in questo momento per poter vincere le prossime". Per il senatore La Pietra, che è anche coordinatore provinciale del partito, "Alessandroha dimostrato di saper governare bene una città come Pistoia, ha dimostrato di avere un ottimo dialogo, anche con quelle forze che vanno oltre la coalizione di centrodestra, quindi per noiilsicuramente più forte e più capace di poter vincere le prossime, contro la macchina del Pd e le ’novelle’ di Giani".