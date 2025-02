BAFTA 2025 | tutti i vincitori E’ la serata di Conclave

Leggi su Cinefilos.it

. E’ ladiIl dramma di Edward Bergerè stato uno dei grandideidi questa sera, con quattro vittorie tra cui Miglior film, il premio più importante della British Film Academy. Il film ha vinto anche come Miglior film britannico e Miglior sceneggiatura non originale.Il bottino di quattro premi è stato eguagliato da The Brutalist di Brady Corbet, che ha ottenuto vittorie come Miglior regista, Miglior attore protagonista per Adrien Broady e Miglior fotografia per Lol Crawley. Il tormentato mash-up di generi di Netflix Emilia Pérez ha vinto due premi, Miglior attrice non protagonista per Zoe Saldaña e Miglior film in lingua inglese, mentre A Real Pain ha vinto come Miglior attore non protagonista per Kieran Culkin e Miglior sceneggiatura originale.