Avowed non va oltre la sufficienza nei voti di EDGE bene Kingdom Come | Deliverance 2

Il nuovo numero diMagazine ha assegnato ialle ultime uscite videoludiche, con delle valutazioni che ovviamente non mancheranno di far discutere. In particolare colpisce il voto assegnato ad, il nuovo RPG di Obsidian, che si è fermato a 6, un punteggio che, sebnon disastroso, risulta inferiore rispetto alla media delle recensioni ricevute finora.Dall’altra parte,2 ha ottenuto un 8, dimostrando di aver convinto la redazione con la sua proposta di gioco. A dominare la classifica, però, è stato Sid Meier’s Civilization 7, visto che riuscito ad aggiudicarsi un eccellente 9, nonostante le critiche ricevute da parte di una fetta del pubblico per la sua natura apparentemente incompleta.Scopriamo iassegnati daMagazine nel numero 408 (grazie a Twisted Voxel):II – 8– 6Sid Meier’s Civilization VII – 9Sniper Elite: Resistance – 5Lonely Mountains: Snow Riders – 9Keep Driving – 8Tails of Iron 2: Whiskers of Winter – 6Rift of the Necrodancer – 7Afterlove EP – 8Urban Myth Dissolution Center – 7si conferma di conseguenza una delle testate più severe nell’industria videoludica, nota per l’uso dell’intera scala di valutazione e per non concedere facilmente punteggi elevati.